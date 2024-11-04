お笑いタレントのだいたひかるが2日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『ダイソー』で購入した品を紹介した。この日、だいたは「100円ショップ購入品」というタイトルでブログを更新。「ダイソーのべんりシートを愛用しています！」とコメントし「朝の忙しい時に、かなり重宝していて」とお気に入りの様子でつづった。続けて「あとは年末に向けて、カビ汚れ防止マスキングテープ お茶漬けのティッシュは、思わず楽しくなって」