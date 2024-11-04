高齢男性の預金を無断で引き出したとして、神奈川県警は４日、横須賀署地域課巡査長の沢田義弘容疑者（３６）を有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで逮捕した。発表によると、沢田容疑者は同署管内の駐在所で勤務していた５月２４日、横須賀市の郵便局の窓口で、偽造した７０歳代男性の委任状と払戻請求書、通帳を提出し、現金７００万円をだまし取った疑い。調べに対し、容疑を認め、「借金返済に充てた」と供述している。