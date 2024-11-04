Ｈ3ロケット4号機が4日午後3時48分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。搭載していた「きらめき３号」を予定の軌道で切り離し、打ち上げは無事、成功しました。これで、H3ロケットは3機連続で打ち上げ成功となりました。H3ロケット4号機は、部品の交換や天候不良などで4度延期されていました。