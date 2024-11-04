中国を訪れている経済同友会の新浪剛史代表幹事は4日、北京の人民大会堂で韓正（ハンチョン）・国家副主席と面談した。代表幹事の訪中は2016年以来、約8年ぶりとなる。新浪氏は、大阪・関西万博への協力や、ビザ（査証）手続きを含むビジネス環境の整備などを要請した。中国の韓正国家副主席（右）と会談する経済同友会の新浪剛史代表幹事=4日、北京の人民大会堂、代表撮影会談の冒頭、韓氏は「日中関係は肝心な時期にあり、経