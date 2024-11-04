バスケットボールB2リーグの熊本ヴォルターズはこの週末も連敗を喫し、苦しいシーズン序盤を強いられています。今シーズンまだ1勝の西地区6位のヴォルターズは2日と3日、熊本県立総合体育館で5位のバンビシャス奈良と対戦しました。2日の試合ではタイラー･ラムが両チームトップの30得点の活躍をみせます。それでも試合の主導権を握れません。最後はブザービータ}