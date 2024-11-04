ソフトバンクは2021年1位の風間球打に来季の契約を結ばない旨を通告ソフトバンクは4日、風間球打投手に来季の契約を結ばない旨を通告したと発表した。2021年ドラフト1位でノースアジア大明桜高から入団した右腕だが、プロ3年間で1軍出場なし。ここでは同年1位で入団した12人の現在地を見てみる。風間と同じ高卒入団は、ほかに5人。日本ハムの達孝太投手は2022年に1軍デビュー。今季は1登板で待望のプロ初勝利を挙げた。DeNAの