ラウンジ感スゴイ！ 日産の新型「最大級・高級SUV」公開！2024年11月1日、日産が海外で展開する高級車ブランド「インフィニティ」は、11月5日から8日までラスベガスで開催される国際的なカスタムカーショー「SEMA 2024」にて新型「QX80 AUTOGRAPH Lounge（オートグラフ ラウンジ）」を初公開すると発表しました。ラウンジ感すごい！QX80はインフィニティのフラッグシップモデルとなる3列シート・7人〜8人乗りの高級SUV。現行モ