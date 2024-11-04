Francesco GuarascioPhuong Nguyen[ハノイ ４日ロイター] - 米ＩＴ（情報技術）企業がベトナム政府に対し、データ保護規則の強化やデータの海外移転制限を盛った法案はソーシャルメディア企業やデータセンター事業者の現地事業拡大の妨げになると懸念を伝えたことが分かった。メタ、グーグル、データセンター大手エクイニクスなどハイテク企業を代表する業界団体、情報技術産業協議会（ＩＴＩ）のジェイソン・オックスマン