タレントでロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のＤＡＩＧＯが、３日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）にＶＴＲで出演。この日のゲストで４人組ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥについて語った。ＤＡＩＧＯにとってＨＹＤＥは「ＫＭ。神」のような存在。妻・北川景子との間に２０年９月に第１子女児、今年１月に第２子男児が誕生した際は、２度とも自宅まで来て祝って