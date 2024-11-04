ある日、幼稚園の発表会で行うこぶたのダンスを見せてくれるという森野kuma(@kuma.no.ouchi)さんの次男・そっちゃん。おしりをフリフリする振り付けがあったりと、それはそれはかわいらしいダンスに悶絶する森野kumaさん。立派に踊りきったときには感動で涙が出そうになりました。すると、一緒にみていた長男・はーちゃんからそっちゃんへ衝撃の褒め言葉が…。 ©kuma.no.ouchi ©kuma.no.ouchi