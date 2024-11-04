女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2018年10月2日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝人間模様の分析を得意とする並木まきです。この連載では、さまざまなタイプの男性が送りがちなLINEの特徴を紹介します。今回は、優しそうに見せかけておいて、実は本性が優しくない男ほど送りがちなLINEです。◆1：心配しながらも自分の意思