「顔の比率を描き変える骨格補正メイク専門家」池田 曜央子(いけだ・ようこ、47歳)です。元設計士の私が考案した顔の比率を補正する『骨格補正メイク』は、センス不要で理論的なメイク法として、著書やSNSなどで発信しています。今回は、メイクで素敵に変身したアラフォー女性の事例と、その具体的な方法を解説したいと思います。◆「え、本当に同じ人!?」3ケ月には別人に今回ご紹介するTさんは、当初、笑顔も作れないくらい自分に