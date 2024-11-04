4日午後、BIGBANGのG-DRAGONがシャネルの2023/24年クルーズコレクションのレプリカショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて香港へ出国した。・BIGBANGのG-DRAGON、新曲「POWER」スペシャルパフォーマンス映像を公開！・G-DRAGON、7年4ヶ月ぶりのカムバックに世界が熱狂！今だから聴きたい大ヒット曲をチェック