自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反容疑で告発され、不起訴となった世耕弘成衆院議員（和歌山２区）の政治団体の会計責任者だった男性について、東京第５検察審査会は４日までに、「悪質性は相当程度高い」などとして「不起訴不当」と議決した。議決は１０月９日付。一連の裏金事件で、検審の議決は初とみられる。東京地検特捜部は再捜査し、改めて刑事処分の可否を判断する。