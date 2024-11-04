ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ロイヤルカフェモカ』を11月5日(火)より期間限定にて全国で新発売します。心がほどける大人のごほうびカフェモカをクリスピーサンドでお届けする今回の新作は、エスプレッソのほろ苦さと、チョコレートの甘さが混ざり合った、大人のためのスイーツです。ぜひ、最後までご覧ください。 クリスピーサンド｢ロイヤルカフェモ