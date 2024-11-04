バスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県予選は4日、福岡市のアクシオン福岡で男女の決勝リーグ最終戦が行われ、女子は精華女子が東海大福岡を73―55で下し、2年ぶりの頂点に立った。精華女子は主将の清藤優衣（3年）が3点シュート2本を含む22得点、ガードの中釜光来（同）が同1本の20得点と躍動。8月の全国総体4強の東海大福岡に快勝した。男子はともに同総体4強に入った福岡大大濠と福岡第一が激突。