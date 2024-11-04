20代前半で十二指腸潰瘍、痔、パニック障害を発症し、20代後半では突発性難聴になったtofubeats。病気がちだった20代を経て、デビューから11年となったネット世代のカリスマDJ、音楽プロデューサーだが、30代半ばを迎えて胃腸の不良をはじめ、自身の健康とどのように向き合ってきたのか。後編では、最近意識的に摂取している乳酸菌や、数々の病気を経て、たどりついた真理を語ってもらった。（前後編の後編）