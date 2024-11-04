静岡の観光地を巡るクルーズトレインの運行が、11月8日から始まるのを前に、メディア向けの試乗会が開かれました。豪華な客室に静岡ならではの料理、クルーズで地域の魅力が広まると期待が膨らみます。 【写真を見る】3泊4日「1人75万円から」超豪華『静岡・富士クルーズトレイン』運行へ 空間も食も高級尽くしの旅 ＜重長智子アナウンサー＞ 「今、ロイヤルブルーの列車が沼津駅に入ってきまし