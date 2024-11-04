ミャンマーのミンアウンフライン総司令官（ロイター＝共同）【ヤンゴン、バンコク共同】ミャンマー国営テレビは4日、軍事政権を率いるミンアウンフライン総司令官が近日中に中国を訪問すると伝えた。2021年2月のクーデター後、初の訪中。「中国の招待」による訪問で、今月6日から昆明で開かれるメコン川流域諸国の首脳級会議などに出席、中国政府当局者とも会談するとしている。軍政は民主派や少数民族との内戦状態で統治が揺