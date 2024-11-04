秋葉剛男国家安全保障局長、中国の王毅外相【北京共同】秋葉剛男国家安全保障局長は4日、中国の王毅外相と北京で会談した。日本政府関係者が明らかにした。南米で今月開催される国際会議に合わせて調整している日中首脳会談に向け、両国間の課題や協力について意思疎通を図る。秋葉、王両氏の会談では、日中の共通利益を拡大する「戦略的互恵関係」の推進を改めて確認する見通し。東京電力福島第1原発処理水の海洋放出に伴う中