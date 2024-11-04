米大統領選の最終盤で、支持を訴える民主党候補ハリス副大統領（左）と共和党候補トランプ前大統領＝3日（共同）【ワシントン共同】米大統領選は5日、投開票を迎える。初の女性大統領を目指す民主党候補ハリス副大統領と、返り咲きを狙う共和党候補トランプ前大統領は、勝敗を決める激戦7州でほぼ互角の戦い。最後の日曜日の3日も激戦州で遊説し、猛烈なラストスパートをかけた。米国や世界の将来に多大な影響を及ぼす選挙に有権