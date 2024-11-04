大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が2日に自身のアメブロを更新。娘たちと久々に食べに行った料理を公開した。【映像】花田虎上が家族に作った“ちゃんこ鍋” この日、花田は「久しぶりに長女、次女、次女の彼氏も一緒にチョンギワ本館に夕食を食べに行ってきました」と韓国料理店『チョンギワ 本館』を訪れたことを報告し、妻・倉実（くみ）さんや娘たち、次女の彼氏との集合ショットを公開。自身は『チョンギワ 本