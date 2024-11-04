ナイトピクニックシネマ岡山県総合グラウンド岡山・北区 幻想的な雰囲気です。街なかにある夜の公園で映画を観ようというイベントが3日、岡山市で開かれました。 岡山市北区の岡山県総合グラウンドで開かれた「ナイトピクニックシネマ」。明治時代の洋風建築・旧岡山偕行社の前に大きなスクリーンが設置され、若者を中心に多くの人が映画鑑賞を楽しみました。 このイベントは、街なかの公園で楽しい時間を過ご