モデルの桐谷美玲（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットに注目が集まっている。「今日はハンバーガーにラーメンにお腹いっぱい食べました」と書き出すと、ソファに座りスリットの入ったワンピースに白のバッグを合わせたコーデを披露。カメラを見つめるショットを添え、ハッシュタグで「onepiece#amerivintage、bag#prada#PradaSoftSound」と着用ブランドを紹介した。この投稿にファンからは「