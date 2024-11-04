防衛省の通信衛星「きらめき3号」を載せ打ち上げられるH3ロケット4号機＝4日午後3時48分、鹿児島県の種子島宇宙センター宇宙航空研究開発機構（JAXA）は4日、国産新型ロケット「H3」4号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。搭載した防衛省のXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を高度約3万6千キロの静止軌道に投入するため、途中の移動ルートになる静止トランスファー軌道（GTO）で分離した。打ち上げは成功した。