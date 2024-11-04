元AKB48の俳優・岩田華怜が、米ニューヨークから緊急帰国し、3日に都内で行われた主演映画『最後の乗客』（公開中）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【場面カット】元AKB48岩田華怜、アメリカ留学前…オーディションで主役をつかんだ映画『最後の乗客』『侍タイムスリッパー』でブレイクした冨家ノリマサ、長尾純子、谷田真吾、畠山心、堀江貴監督も登場した。岩田は今年5月に渡米を発表し、ニューヨーク留学中で、この日