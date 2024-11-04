全社員に求められる「センシティブなコスト意識」とは（写真：78create／PIXTA）京セラKDDIを創業し、それぞれを大企業に育成した後、会社更生法の適用となった日本航空（JAL）をわずか2年7カ月で再上場するまで再建。数々の功績から「経営の神様」と称えられる故・稲盛和夫氏。その言葉や考え方は今もなお多くの人に影響を与えています。37歳で稲盛氏から特命秘書に任命され、約30年間にわたり最側近として稲盛氏の仕事を間近で