（台北中央社）中央気象署（気象庁）は4日、軽度台風（台湾基準）台風22号が発生したと発表した。6日以前は台湾の南東沖に向かって進むとみられる。各国の予想を総合すると、台風22号はその後、台湾の南のバシー海峡とルソン島の間を通り抜け、南シナ海方面に進む可能性が最も高いという。8日から10日にかけては台風の影響で、北部や北東部では局地的に大雨になる可能性がある。台風22号は4日午前8時現在、フィリピンの東の海上を