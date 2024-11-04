Image:IJ-studio / Shutterstock.com, OpenAI Lifehacker 2024年10月2日掲載の記事より転載 今年5月に、OpenAIはChatGPTの高度な音声モードの開始を発表しました。同社は、この新機能を当時存在していた「音声モード」の強化版として紹介。ChatGPTと会話ができるだけでなく、やり取りがより自然になるとされていました。話題を変えたいときは途中でボットを遮ることができ、ChatGPTは声のス