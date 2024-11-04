いつも若々しい笑顔でおなじみの料理家・藤井恵さん。その老けない秘密は日々の食事にあると語ります。ここでは簡単につくれる「タンパク質おかず」レシピを2つ教えてもらいました。冷蔵庫に入ったブロッコリーやキノコが、栄養満点のおかずに早変わりします。ひき肉と豆腐をたして、メインおかずに昇格！豆腐、ひき肉、卵でタンパク質をたっぷりと。ヒジキは食物繊維のほかに鉄分やカルシウムも豊富です。ブロッコリーでビタミン