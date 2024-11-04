北海道は低気圧が発達しながら通過する影響で雨と風が強まっています。このあとも局地的に強い雨や強風などが続く見込みで注意が必要です。４日の道内は低気圧が発達しながら通過した影響で各地で雨と風が強まりました。檜山の江差町では、午前１１時前に最大瞬間風速２５.７メートルを観測。大きな波が打ち寄せていました。強い雨や強風などはこの後も道北の稚内市や留萌市、道東の釧路市などで続く見込みで、５日には落ち