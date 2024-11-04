神奈川県警の警察官が偽造した書類を使って郵便局から現金700万円をだまし取った疑いで逮捕されました。警察官は関係者をかたる際に警察手帳を見せていたということです。横須賀警察署地域課所属の澤田義弘巡査長（36）は今年5月、神奈川県横須賀市の郵便局で偽造した委任状と払い戻し請求書などを提出して現金700万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、澤田容疑者がだまし取った現金は駐在所で知り合