白バイに乗る子どもたちゆめタウン高松高松市三条町 11月1日の「警備の日」にちなんで高松市の商業施設でパトカーなどに触れ合うイベントが4日開かれ、大勢の家族連れらでにぎわいました。 香川県警備業協会が主催したもので、県民が安全な生活を送るうえで欠かせない警備の仕事をもっと身近に感じてほしいと約10年前から行っています。 会場にはパトカーや白バイ、道路の工事や点検時に全自動でコ&