「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（15）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新し「超ご報告」として「赤ちゃんが産まれました!」と報告。また、ゆたぼんの父で実業家・中村幸也氏も同日にX（旧ツイッター）を更新した。ゆたぼんはこの日「今まで生きてきた中で最高レベルのご報告があります！」としていたが、午後6時に動画を公開したもの。と言っても誕生したのは弟。愛おしそうに弟を抱き「な