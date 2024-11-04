プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者の井上尚弥選手が4日、サウジアラビア最大のエンターテインメントフェスティバル「リヤド・シーズン」とのスポンサーシップ契約を正式に締結したことを発表しました。井上選手は、プライベートジェットでサウジアラビアのキング・ハーリド国際空港へ。サウジアラビアの総合娯楽庁(GEA)のトップを務めるトゥルキ・アル・シェイク長官のオフィスにて調印式が執り行われました。井上選