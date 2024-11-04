日本の新しい基幹ロケット「H3」4号機が4日午後3時48分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。政府のXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功した。高い軌道を回る「静止衛星」の打ち上げはH3では初めて。【画像】JAXAの有田誠プロジェクトマネージャH3は、大型ロケット「H2A」の後継機で、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業が共同開発した。初号機の打ち上げ失敗後、2