4日のボートレース児島「第6回児島商工会議所会頭賞」4日目9Rで木村光宏（53＝香川）がカド3コースから捲って1着。8398走目で通算2500勝を達成した。通算45人目。1992年5月16日にまるがめでデビューした木村は通算59回の優勝。その中には2004年9月28日のまるがめ52周年記念、同年10月7日の桐生モーターボート大賞、09年1月1月18日のからつ55周年記念と3回のG1制覇がある。