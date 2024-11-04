◆第２２回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権第３日▽第１代表決定戦天理大３―２大商大（４日・大阪市南港中央）第１代表決定戦は天理大が勝利した。同大学は明治神宮大会（２０日〜２５日）への出場が決定。敗れた大商大は５日午前１１時から、第２代表決定戦で佛教大と対決する。２点ビハインドの７回１死二塁で代打・井上恵翔捕手（３年）が左前適時打を放ち、１点を返した。その後１死一、二塁からパスボールで一気