フリーアナウンサー高橋真麻（43）が、4日までに自身のブログを更新。食品アレルギーで体調不良に陥っていたことを明かした。今月1日からハワイを訪れている高橋。満喫している様子をブログにつづっていたが、3日の投稿で「大人になってからの後発的な食品アレルギーが増えているのですがまた自覚していなくて食べてしまい昨夜から今朝にかけてえらい目に遭いました」と報告。「それで今日1日も潰れてしまい免疫力も下がっ