４人組ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥが、３日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に登場。２０年ぶりのトーク番組出演で、ベールに包まれた私生活の一端を明かした。１９９４年のメジャーデビューから５５歳の現在に至るまでの足跡がＶＴＲで紹介され、長髪から短髪、時によって様々に変わるカラフルな髪形に「いくつになっても恥ずかしいですね」と照れた。現在