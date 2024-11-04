高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（46）といけだてつや（41）がYouTube「かっ飛BASE!BALLCHANNEL」を更新。47都道府県の高校球児歴代ベストナインの「秋田編」を発表した。ベストナインは高校3年間の活躍をもとに時代は問わず、2人が実際のプレーを知る球児を中心にあくまで主観で選出。かみじょうは「面白いチームになった。試合見に行きたい」。いけだは「考える野球しそう」と、レジェンドが多めに入ったチームを