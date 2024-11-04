女優の白本彩奈（22）が、7日放送のテレビ朝日系木曜ドラマ「ザ・トラベルナース」（午後9時）第4話にゲスト出演。俳優の中井貴一（63）と10年ぶりに共演する。この記事の写真を見る同作は、フリーランス看護師としてさまざまな街を渡り歩く名もなき“トラベルナース”たちが、“卓越したスキル”と“生きる哲学”をもって患者とその家族、周囲の医療従事者たちを救っていく様子が描かれる。白本は中井とフジテレビ系「最後から二