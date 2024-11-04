アメリカの大統領選挙では著名人が終盤に入って相次いでハリス副大統領への支持表明を行っていて、一般の有権者への影響が注目されています。レディー・ガガさん「投票に行くときです。ペンシルベニアで会いましょう」世界的な人気歌手、レディー・ガガさんは3日、このような映像を投稿。同時にハリス副大統領の陣営は、選挙戦を締めくくる4日の選挙集会にレディー・ガガさんが登場すると発表しました。最終日の集会には同じく世界