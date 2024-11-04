お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（35）が4日までに、X（旧ツイッター）を更新。“過去に出演したイベントで手を抜いていた”とのうわさに言及し、真相を明かした。文化祭や地元のイベントに招待した際、神対応・塩対応だった芸人の話題がSNSで盛り上がっており、名前の挙がった芸人がトレンド入りするなど話題になっていた。伊藤は「我々が学祭めっちゃ手抜いてるって話が拡散されてますが、発信元からどこの学祭か判明しまし