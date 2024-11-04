みひろ（42）が4日、都内で開催中の東京国際映画祭Nippon Cinema Now部門で行われた、入江悠監督（44）の特集上映「SRサイタマノラッパー」舞台あいさつに登壇した。劇中で、同監督が自身を当て書きしたセクシー女優の小暮千夏を演じたが、撮影した07年当時はセクシー女優として現役で「偏見があって…地元の人に頑張っていると言いたい気持ちが（演技に）乗っかっていた」と振り返った。質疑応答で観客の女性から、みひろが演じ