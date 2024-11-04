3連休最終日、4日月曜は、東京では10月中旬並みの陽気で、金沢・京都・高知・鹿児島など、最高気温25℃以上の「夏日」地点は120を超えました。東北では、朝と昼の寒暖差が20℃以上の所が続出しました。ただ、5日火曜は、寒気が次第に南下するため、気温の変化に注意が必要です。4日月曜15時までの最高気温4日月曜は、北海道に近づいた低気圧や前線に向かって、南から暖かい空気が流れ込みました。さらに、東北南部や関東から西は