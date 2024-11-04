地域文化を生かした観光で農村振興を後押し中国山西省丈河村1日、丈河村の一角。（晋城＝新華社記者/杜瀟逸）【新華社晋城11月4日】中国山西省晋城市の丈河村はここ数年、森林率が高く自然に恵まれた環境と地域文化を結び付け、心身を癒やすウェルネスや伝統的な洞穴式住居、窯洞（ヤオトン）を利用した民宿などで観光客を引き付けてきた。今年受け入れた観光客は約15万人に上っている。住環境の改善と観光発展は村民の就業と