ベビーカーが入りやすいよう通路を広げたスターバックスの店舗＝埼玉県越谷市子育てを応援する新たなサービスが外食企業を中心に広がっている。スターバックスコーヒージャパンは、ベビーカーでも入りやすいよう通路を広げた店舗を埼玉県内でオープン。スープ専門店なども子連れ向け商品で育児に寄り添う姿勢を打ち出す。少子化対策を民間から支える新たな取り組みになりそうだ。埼玉県越谷市のショッピングモールで今秋、スタ