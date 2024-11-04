日本の新たな大型主力ロケット「Ｈ３」の４号機が４日午後３時４８分頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。ロケットは予定の軌道に投入され、搭載した防衛省の通信衛星「きらめき３号」を分離した。Ｈ３の打ち上げは、３回連続の成功となった。「きらめき３号」は防衛省独自の通信衛星で、大容量のデータを安定して送受信できる。陸海空の各自衛隊間で迅速な情報共有が可能となり、統合運用能力が高まると期待