「周防国府杯争奪戦・Ｇ３」（４日、防府）最終日６Ｒでガールズケイリン１２６期生７人が出場した競輪ルーキーシリーズ２０２４プラスが実施され、仲沢春香（２３）＝福井・Ｌ１＝が打鐘先行で１着。通算９回目の優勝を飾り、賞金２０万２０００円を獲得した。正攻法から切り替えて仲沢を追う形になった大浦彩瑛（神奈川）が２着、打鐘４角２番手外から踏み上げてから失速したものの、大浦後位に切り替えた中島瞳（埼玉）が３